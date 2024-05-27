اعتقال 137 متظاهرا كانوا يغلقون شوارع في العاصمة الأرمينية يريفان

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الداخلية الأرمينية إن الشرطة اعتقلت 137 متظاهرا كانوا يغلقون شوارع في العاصمة يريفان في إطار سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبدأت المظاهرات، التي يقودها رئيس الأساقفة باجرات جالستانيان، احتجاجا على اعتزام باشينيان تسليم أربع قرى مهجورة إلى أذربيجان، الخصم اللدود لبلده منذ وقت طويل.

ويحتشد المتظاهرون أسبوعيا منذ أبريل في يريفان للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

وبعد تسليم القرى بالفعل، تطورت الاحتجاجات وأصبحت تطالب باشينيان بالاستقالة من منصبه.