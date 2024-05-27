الدفاع المدني بغزة: نقل 70 شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال لمخيم النازحين برفح

أعلنت منذ قليل إدارة الدفاع المدني بقطاع غزة عن نقل 70 فلسطينيا مساء اليوم ما بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النازحين شمال غرب رفح وأوضح الدفاع المدني أن المنطقة المستهدفة تضم قرابة 100 الف نازح فلسطيني كما قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في قطاع غزة خلال ال 24 ساعه الماضية تجاوزت 190 شهيدا أثر قصف الاحتلال لماكز الايواء في غزة كما نددت الرئاسة الفلسطينية بالمجازر الإسرائيلية وطالبت بتدخل فوري لوقف الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة وقالت الرئاسة الفلسطينية أن استهداف جيش الاحتلال لخيام النازحين في رفح مجزرة فاقت كل التوقعات

كما سقط 9 شهداء أخرين وعدد من الجرحى أثر قصف استهدف منزلا لعائلة الغصين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة كما استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال قرب وادي غزة وتم نقلهما الي مستشفى الشهداء الأقصى وسط غزة

وأعترف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي منذ قليل ان الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما في رفح وقال أمير بوخبوط نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نحن علي علم بالتقارير الفلسطينية عن القصف في رفح والضحايا والاصابات والمعلومات ولا بيانات لازالت قيد الفحص لدينا وعندما نعلم ماجري هناك سنقوم بالتحديث

أما عوفلا كاسيف عضو الكنيسيت الإسرائيلي وصف مجزرة رفح وقال مجرمون الإبادة الجماعية في غزة يجب تقديمهم للعدالة.