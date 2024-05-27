يونيو القادم.. "تعليم المنيا" تستعد لانطلاق ماراثون الثانوية العامة

بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة،مشددًا على تحقيق أعلى درجات الراحة والأمان للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير العملية الإمتحانية.

وشدد محافظ المنيا على توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، وتجهيز استراحات المراقبين والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تجهيز استراحات المراقبين، وتكثيف الإجراءات الأمنية لكافة اللجان ومراكز توزيع الأسئلة الرئيسة والفرعية بالمحافظة.

وأكد القاضي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية، وتوفير زائرة صحية داخل كل لجنة، وإسعاف مجهز على أعلى مستوى، مع تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وخلال الامتحانات، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس التي تجرى بها الامتحانات.