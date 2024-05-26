برلمانية: نطالب بحل لمعاناة مرضى الغسيل الكلوي بسبب نقص الدواء

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، بشأن معاناة مرضى الغسيل الكلوي بسبب نقص الدواء من السوق.



وأكدت ألفت المزلاوي، أن مرضى الفشل الكلوى يعانون على مدار عام كامل من نقص الأدوية بشكل مبالغ فيه، ما يعرض حياتهم للخطر، وذلك بجانب الأزمة التي كانت تواجههم من نقص الأطباء وأجهزة الغسيل الكلوى، فى غياب تام للمسئولين عن القطاع الصحي.

وناشدت عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والسكان، بسرعة إيجاد حلول لمعاناة مرضى الغسيل الكلوى بسبب نقص الدواء في السوق وإنقاذهم من الموت، خاصةً وأن مريض الفشل الكلوى يلزم لبقائه على قيد الحياة الخضوع لجلسات الغسيل الكلوى 3 مرات أسبوعيا بواقع 4 ساعات للجلسة الواحدة، وهو مرض مزمن يؤثر وبشكل مباشر على قدرات المريض.

وطالبت «المزلاوي» الحكومة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمساعدة مرضى الغسيل الكلوي في البقاء على قيد الحياة سواء توفير الدواء الناقص لهم، وتوفير الأطباء وإصلاح الماكينات المتواجدة لتعمل بجودة أعلى مما هى عليه لأن ماكينات الغسيل المستعملة جودتها ليست عالية وكثيرة الأعطال.