وكيل صحة مطروح يتابع جاهزية مستشفى رأس الحكمة المركزي استعدادا للصيف

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، إن وزارة الصحة والسكان قامت بتطوير مستشفى رأس الحكمة المركزي، من خلال رفع كفاءة الأقسام الداخلية وتشغيل العناية المركزة بعد تجهيزها وإمدادها بأجهزة طبية جديدة ومتطورة، وذلك نظرا لاستقبال المستشفى حالات كثيرة بقسم الاستقبال والطوارىء من حوادث الطرق خلال موسم الصيف.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ بالمتابعة المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية، ولتخفيف العبء عن مستشفيات العاصمة، ليقدم المستشفى خدمات طبية متميزة لأهالي رأس الحكمة والمصطافين والمسافرين على طريق «مطروح - الإسكندرية» والساحل الشمالي الغربي.

وكيل صحة مطروح يراجع كافة التجهيزات والاستعدادت بأقسام المستشفى

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه أجرى جولة تفقدية بمستشفى رأس الحكمة المركزي، يرافقة الدكتور إبراهيم محمد ممثل القطاع العلاجى بوزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه جرى مراجعة تجهيزات الأقسام بالمستشفى مع الدكتور فادى موريس نائب مدير المستشفى، ومراجعة مؤشرات الأداء لمختلف الأقسام، كما بحث إضافة خدمات جديدة بالمستشفى لخدمة المرضى والمترددين من أهالي المنطقة الزائرين.

وكيل صحة مطروح يوجه بسرعة الدفع بمستلزمات التشغيل وتوفير الأدوية

ووجه وكيل صحة مطروح لمدير التموين الدوائى بالمديرية، سرعة الدفع بمستلزمات التشغيل وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية بالمستشفى بكميات تتناسب ومعدلات الأداء، والتأكد من توفير الأكسجين الطبي بالشبكة المركزية والأسطوانات لحالات الطوارئ.

وأشار وكيل صحة مطروح أنه بحث مع نائب مدير المستشفى الاحتياجات الضرورية لأقسام الطوارئ ومعمل التحاليل وبنك الدم التخزينية، كما تم التأكيد على توافر كميات مناسبة من أكياس الدم ومشتقاته، ومراجعة الخدمات المساعدة كالمولد الكهربائي وتانك الأكسجين الطبي والمصاعد وغرف النفايات وثلاجة حفظ الموتى.

وأكد الدكتور مبروك سالم ضرورة حصر الاعطال خلال 24 ساعة وإرسالها للإدارة الهندسية بالمديرية لسرعة اتخاذ اللازم نحو صيانة الأجهزة لخدمة المرضى والمترددين،مؤكدًا على الالتزام بتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى والحفاظ على صحة البيئة حفاظا على مقدم ومتلقى الخدمة الصحية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم رفع الكهن والعهد القديمة من المستشفي بالتنسيق مع المخازن بالمديرية بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المخزنية، لافتا أن المستشفى يجرى متابعتها بشكل يومي، وهناك تواصل مع إدارتها لتلبية جميع احتياجاتها، من اجهزة ومستلزمات وادوية وخدمات مساعدة ونظافة ومكافحة عدوى، بهدف تقديم الخدمات الطبية المتميزة خلال الفترة الحالية مع استمرار الجاهزية خلال تنفيذ خطة التأمين الطبي.

وكيل صحة مطروح يتابع جاهزية مستشفى رأس الحكمة المركزي استعدادا للصيف

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