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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط أدمن جروب على فيس بوك لنشره نماذج امتحانات مسربة بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل لادارته جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يقوم من خلاله بنشر نماذج امتحانات مسربة للدبلومات الفنية، بدائرة قسم شرطة الوراق.

نماذج امتحانات مسربة 

كانت قد رصدت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة قيام أدمن صحفة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقوم بنشر نماذج وصور امتحانات مسربة للدبلومات الفنية، وباستخدام تكنولوجيا المعلومات جرى التوصل لهوية الأدمن المتهم وتبين أنه عاطل يدعي "إسلام م" 27 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق من ضبط المتهم لنشره نماذج امتحانات مسربة واقتياده إلي ديوان القسم.

الإجراءات القانونية 

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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