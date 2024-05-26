مشهد مأساوي.. الأسانسير ينهي حياة الطفلة ريماس بالطالبية

صرحت نيابة الطالبية والعمرانية بدفن جثمان الطفلة ريماس محمد، 9 سنوات، ضحية وفاتها في مشهد مأساوي أثناء وجودها في الأسانسير الخاص بعقار منزلهم بالطالبية غرب محافظة الجيزة.

الأسانسير ينهي حياة ريماس بالطالبية في مشهد مأساوي

وكشفت تحقيقات النيابة عن عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن الحادث يتلخص كونه عندما استقلت الطفلة ريماس مصعد العقار ملك والدها، واثار فضولها النظر من بين فراغات الأسانسير أثناء صعوده، فسحبها وهشم جسدها، في مشهد مأساوي.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بوفاة الطفلة ريماس، 9 سنوات بمنطقة الطالبية غرب المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتبين وفاة طفلة في حادث أسانسير، وكان جسدها مهشم تماما في مشهد مأساوي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

بحبة الغلال السامة.. شاب ينهي حياته لخلافات مع والده بالصف

وفي واقعة أخرى، أنهي شاب في بداية عقده الثالث حياته بتناول حبة الغلال السامة بسبب خلافات مالية مع والده بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال شاب 22 سنة، مصاب بحالة إعياء وادعاء تناول مادة سامة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بدائرة المركز.



وبالإنتقال والفحـــص وبالتقابل مع أسرة المتوفي افادوا باقدامه على إنهاء حياته بتناول حبة الغلال السامة بسبب خلافات مالية مع والده ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.