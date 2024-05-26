حار نهارا.. توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الاثنين

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومائل للحرارة على السواحل الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد

كما يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر علي شمال البلاد وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط رياح

ويشهد غدا الاثنين نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد وامطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الاثنين

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 26 وعلى شمال الصعيد 38 للعظمي والصغرى 22 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمي والصغري 27 درجة .

