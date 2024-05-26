المستشار حافظ عباس يشهد ختام الدورة التدريبية التنشيطية الثانية لرؤساء النيابة الإدارية

شَهدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد ، فعاليات ختام الدورة التدريبية التنشيطية الثانية للسادة رؤساء النيابة الإدارية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، بمقر المركز بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٥٠) عضوًا من درجة رئيس نيابة الفئة (ب)، خلال الفترة من ١٢ - ١٤ مايو الجاري.

واستهلت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأعرب خلالها عن استمرار المركز في تنفيذ رؤية وتوجيهاته نحو دعم وتعزيز قدرات أعضاء النيابة الإدارية في مختلف المجالات الفنية والقضائية، خاصة ما يتعلق منها بآليات التحقيق والتصرف من خلال قضايا عملية وتطبيقية، وتوضيح كل ما هو جديد في التعليمات القضائية، وكذلك الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف، لصقل قدرات الأعضاء بكل ما هو مستحدث في التشريعات والأحكام والتعليمات القضائية.

وفي كلمته، تَوَجَهَ المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، بالشكر لمركز التدريب القضائي، وشَدَّدَ على المشاركين، أهمية الاستفادة من الدورات التي تقدمها النيابة الإدارية لصقل مهاراتهم وقدراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية، مؤكداً أنه وَجَّهَ مركز التدريب القضائي بضرورة أن يشمل نشاط المركز استهداف أعضاء النيابة من كافة الدرجات وعلى مستوى الجمهورية، على أن يتضمن المحتوى التدريبي تغطية مختلف المجالات القضائية والقانونية والثقافية.

هذا وقد اشتملت الدورة التدريبية على عددٍ من المحاضرات جاءت وفقاً لترتيبها الزمني كالتالي:

١) "الإشكاليات والمآخذ القضائية في التحقيق والتصرف"، والتي تناولها المستشارمحمد عبد الهادي – نائب رئيس الهيئة.

٢) "تطبيقات من القضايا العملية"، والتي تناولها المستشار سعد خليل - نائب رئيس الهيئة.

٣) "الإشكاليات والمآخذ القضائية في جرائم المال العام"، والتي تناولها المستشار تامر أحمد عباس - نائب رئيس محكمة النقض.

٤) "الارتباط بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية"، والتي تناولها المستشار الدكتور محمد مسعود - الوكيل العام الأول.

٥) "إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية"، والتي تناولها المستشار الدكتور محمد الحسيني - نائب رئيس الهيئة.

٦) "أسباب البراءة في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية"، والتي تناولها المستشار أحمد عبد الله - الوكيل العام.

وفي ختام فعاليات اليوم، تفضل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للمشاركين من أعضاء النيابة الإدارية.

