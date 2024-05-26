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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الفيوم يتابع أعمال الإطفاء والإخلاء بحريق مصنع للزيوت والشحوم (صور)

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، أعمال الإطفاء والإخلاء بموقع الحريق الذي اندلع بمصنع للزيوت والشحوم بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، للإطمئنان على سلامة المواطنين، والوقوف على حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.

جاء ذلك بحضور أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، وسالم فتيح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وياسر جمعة، رئيس منطقة كوم أوشيم الصناعية. 

وقال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن حريقاً قد اندلع بمصنع للزيوت والشحوم بالمرحلة الثانية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، وفور علم المحافظ، انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة أعمال الإطفاء والإخلاء، حيث هرعت قوات الحماية المدنية مصحوبة بسيارات الإسعاف والإطفاء التابعة للجيش والشرطة، إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المصانع المجاورة.

وأكد الأنصاري على ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصناعية، للحفاظ على سلامة العاملين بهذه المنشآت، مشيراً إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لجميع العمال، لضمان سلامتهم والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

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