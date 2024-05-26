وكيل زراعة الفيوم يفتتح تدريب العاملين بالتعاون الزراعي لمدة شهرين|صور

شارك المهندس ناصر ابو طالب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم إفتتاح خطة تنفيذ تدريب العالمين بالتعاون الزاعي وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية للنهوض بالعاملين والأعضاء لتقديم افضل الخدمات للمزارعين، وذالك بموقع التدريب التعاوني التابع للجمعيه المركزية بالفيوم بقرية الكعابي.

جاء بحضور المهندس حسين القرملاوى مدير عام التعاون ونفيسة حواس عضو الجمعية المركزية والمهندس علي ألأعرج مدير إدارة التعاون بمركز إطسا.

و شدد وكيل الوزارة على توعية أعضاء مجلس الادارة بالدور المنوط به وقانون التعاون الزراعي وتعديلاتة، مؤكدا على ضرورة تسجيل الحصر على جهاز التابلت.

جدير بالذكر أن مدة التدريب شهرين متتالين للفئات المستهدفة للتدريب وهي مدير الجمعية - مفتش التعاون - امين الخزينه - امين المخازن - رئيس مجلس الإدارة - سكرتير مجلس الإدارة - امين الصندوق.

و يتم خلال هذه المدة( الشهرين) تنظيم ثلاث ندوات في الاسبوع لجميع الجمعيات الزراعيه التابعه لجميع مراكز محافظة الفيوم .

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