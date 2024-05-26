حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (8,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الشابو).. بحوزة (4 متهمين لـ "3 منهم معلومات جنائية").

ضبط (5) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (746) حكم قضائى متنوع.

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7,250 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).. وكذا عدد (5) قطع سلاح نارى عبارة عن (5فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (5 متهمين لـ "4 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,570 كيلو جرام)..بحوزة (متهمان).

ضبط عدد (4) قضايا أسلحة بيضاء ..ضُبط خلالهم (4 قطع أسلحة بيضاء).. بحوزة (4متهمين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

