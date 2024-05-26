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الأحد 26 مايو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مكتب التمثيل العمالي بالرياض ينظم ورشة توعوية لأبناء الجالية المصرية

مكتب التمثيل العمالي
مكتب التمثيل العمالي بالرياض يُنظم ورشة لتوعية أبناء الجالي
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قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن مكتب التمثيل العمالي بالعاصمة السعودية الرياض ، نظم ورشة عمل لعدد من أبناء الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية التي يتواجد فيها ما يقرب من 250 الف عامل مصري ،وذلك لتوعيتهم بحقوقهم  وواجباتهم داخل مواقع العمل بحسب القانون السعودي ،وكذلك طرق التواصل مع "المكتب العمالي" ،في حال وجود نزاعات مع صاحب العمل..  حيث قال رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض محمد عليان ، أن تنظيم هذه الورشة - التي انعقدت على هامش "مهمة القنصلية العامة المصرية بالرياض للمنطقة الشرقية "- يأتي في إطار توجيهات دكتور حسن شحاتة وزير العمل إلى مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،بتوعية أبناء  الجالية المصرية بالحقوق والواجبات ،والتواصل معهم لمواجهة أي تحديات قد تواجههم..وأوضح عليان أن هذه "الورشة الأولى" ،حضرها السفير طارق المليجي القنصل العام المصري بالرياض ،والقنصل عبدالله حسني..

وأختتم حنفي أن"الورشة"، التي انعقدت داخل أحد الفنادق،تضمنت موضوعات: "الحقوق والواجبات وإنهاء علاقات العمل ومكافآت نهاية الخدمة والدعاوى العمالية من حيث الإجراءات وطرق التقاضي ودور مكتب التمثيل العمالي وغيرها"، وجرى حوار مفتوح مع الجالية ،والاستماع إلى التحديات التي تواجههم أثناء العمل ،حيث طالبوا بتكرار هذه اللقاءات بشكل مباشر ،أو عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي...ويجدر بالذكر أن وزارة العمل لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج ،في بلدان عربية وأوروبية ،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري ،ويوجهها وزير العمل حسن شحاتة بشكل مستمر بضرورة التواصل مع العمال المصريين ،وتقديم كافة أنواع الحماية والرعاية والدعم لهم ..

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