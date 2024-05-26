تجديد حبس عصابة بالوعات الصرف بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس عصابة تخصص نشاطها الإجرامي في سرقة أغطية بالوعات الصرف بالتجمع الثالث، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

بلاغ الواقعة تعود الواقعة فى إطار ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بأحد العقارات بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة ووضعها داخل سيارة أجرة تاكسى.



وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (سائق وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية") وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (3) غطاء صرف صحى واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات واعترفا بارتكابهما 4 وقائع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

