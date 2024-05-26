"صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية علاجية لخدمة أهالي قرية شماس

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور مبروك سالم، اليوم الأحد، إن إدارة القوافل العلاجية بالمديرية ستنظم قافلة طبية علاجية مجانية لخدمة أهالي قرية شماس والتجمعات التابعة لها بإدارة سيدي براني الصحية؛ وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 26 و27 مايو الجاري.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن القافلة تأتي تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن أعمال القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وكيل صحة مطروح: القافلة تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي قرية شماس

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، إلى أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص القافلة لخدمة أهالينا بالمنطقة المستهدفة، وأن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

سالم: جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية

وأكد سالم أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مضيفًا أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكافة متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

ندوات توعية وتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية

ونوه وكيل وزارة الصحة، بأن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.