الأمن يكشف حقيقة سرقة حديد تجديد مسجد بالعريش

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بسرقة الحديد المستخدم لتجديد ميدان أحد المساجد بمدينة العريش بشمال سيناء .

بالفحص تبين أنه بتاريخ (22) يناير الماضى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( 3 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم ثان العريش) حال قيامهم بخلع وسرقة أحد الشبابيك الحديدية الخاصة بميدان المسجد المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه.