تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بسرقة الحديد المستخدم لتجديد ميدان أحد المساجد بمدينة العريش بشمال سيناء .
بالفحص تبين أنه بتاريخ (22) يناير الماضى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( 3 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم ثان العريش) حال قيامهم بخلع وسرقة أحد الشبابيك الحديدية الخاصة بميدان المسجد المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه.
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الأمن يكشف حقيقة سرقة حديد تجديد مسجد بالعريش
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بسرقة الحديد المستخدم لتجديد ميدان أحد المساجد بمدينة العريش بشمال سيناء .
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بسرقة الحديد المستخدم لتجديد ميدان أحد المساجد بمدينة العريش بشمال سيناء .