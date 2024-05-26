ads
الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف حقيقة سرقة حديد تجديد مسجد بالعريش

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف  ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بسرقة الحديد المستخدم لتجديد ميدان أحد المساجد بمدينة العريش بشمال سيناء .
بالفحص تبين أنه بتاريخ (22) يناير الماضى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ( 3 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم ثان العريش) حال قيامهم بخلع وسرقة أحد الشبابيك الحديدية الخاصة بميدان المسجد المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه.

بسرقة الحديد المساجد العريش