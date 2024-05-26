رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني في محافظة البحيرة برقم الجلوس

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المواد بعد انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من أداء جميع الامتحانات يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 مايو 2024ن مازالت جارية في الكنترولات.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعداية محافظة البحيرة

وقال وكيل الوزارة، في تصريحات لـ " البوابة نيوز"، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في نهاية العام الدراسي 2023-2024 بعد الانتهاء من امتحانات الترم الثاني وإتمام عمليات تصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، وذلك مع بداية الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وأكد وكيل الوزارة، أن أعمال تصحيح تسير بشكل منتظم داخل اللجان، تمهيدًا للبدء في أعمال رصد ومراجعة كراسات الإجابة قبل إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

وأعلن يوسف الديب، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة على الموقع الرسمي لمحافظة البحيرة، حيث ستكون متاحة للطلاب بالاسم وأيضًا برقم الجلوس.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بالبحيرة 115,139 طالبًا وطالبة، ويتم أداء الامتحانات أمام 627 لجنة تابعة لـ 18 إدارة تعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني

للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة في الفصل الدراسي الثاني، يمكنك اتباع الخطوات التالية: