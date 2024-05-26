بعد شكوى الأهالي.. إلغاء ترخيص سلاح مدرس في سوهاج

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم نشره عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تضرر عدد من أولياء أمور طلبة إحدى المدارس بمحافظة سوهاج من قيام مُعلم بحمل سلاح نارى خاص به داخل المدرسة مما يتسبب فى ترويع الطلاب.

بالفحص أمكن تحديد المذكور وتبين أنه (معلم ومسئول أمن بالمدرسة المشار إليها) مرخص له (مسدس محدث صوت) بموجب تصريح مؤقت بغرض الحراسة وقيام المذكور بحمل السلاح المشار إليه داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسى.. الأمر الذى أدى إلى حدوث حالة من الإستياء والرفض بين أولياء أمور الطلاب بالمدرسة.

وتم إستدعاء المذكور وسحب السلاح المرخص له وصدور قرار بإلغاء الترخيص له لمخالفته لشروط الترخيص.