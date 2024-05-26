حصاد «كهرباء شمال الدلتا»| توحيد الهوية البصرية لمركز خدمة العملاء.. مناقشة مؤشرات الأداء ونسب الفقد والتحصيل

اجتمع المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، والدكتور المهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر بهندسة (جمصة) بقطاع شمال الدقهلية.

وكان في استقبال الوفد رؤساء (قطاع شمال الدقهلية - نظم المعلومات) ومديري عموم (أنظمة العدادات الذكية، نظم المعلومات، ‏المتابعة) والمحاسب مدير إدارة التنظيم ونقطة الاتصال لجودة الخدمات ومسئولي قطاعات (التفتيش المالي والفني والتجاري، الجودة، نظم المعلومات، التحكم) من ديوان عام الشركة والسادة مديري عموم الهندسات والشئون التجارية المختصين.

وتم تطوير مبنى هندسة (جمصة) بالكامل وتوحيد الهوية البصرية لمركز خدمة العملاء بتكلفة بلغت (٥٧٩ ) ألف جنيه.

وتضم المدينة العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى ( مصيف جمصة - مدينة ١٥ مايو - الشيخ زايد ٢،١ - المنطقة الصناعية - مدينة المنصورة الجديدة - الجامعة الأهلية - جامعة المنصورة الجديدة - جامعة الدلتا).

ويبلغ عدد المشتركين نطاق الهندسة عدد ( ٥٠٢٠٢ ) مشترك

ويبلغ عدد السكان بالمدينة حوالي ٢٠٧٤ نسمة في فصل الشتاء أما في فصل الصيف فيتعدى الزائرون والمصطافون للمدينة عدد (٥) ملايين نسمة خلال أشهر الصيف.

وقام بزيارة لوحتي توزيع ( الإسكان - المصيف ) ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ومركز خدمة العملاء وكافة الإدارات بالهندسة ( المخزن، الشئون التجارية والفنية، المشروعات، الجودة، فحص وتهيئة العداد )

‏وتم عرض الخدمات المستجدة بمركز خدمة العملاء وذلك في ضوء حرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر على تطوير ورفع كفاءة أداء مراكز خدمة العملاء للارتقاء بمستوى الأداء في العمل وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم ‏حيث تم عرض vergen 2 ( الإصدار الثاني ) من المساعد الشخصي ( نور ) والذي يعمل بتقنيه الذكاء الاصطناعي ( artificial intelligence ) حيث ان الاصدار الاول يقوم بتقديم شرح مبسط ويسير للخدمات المقدمة بمراكز خدمة العملاء والمطبقة حاليا بمراكز الخدمة التي تم تطويرها نطاق الشركة بمحافظات الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط.

‏وفي الاصدار الثاني تم إضافة شرح الخدمات المقدمة للسادة المشتركين عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء حيث تم إعداد الشرح التفصيلي المبسط لعدد ( ٦ ) خدمات وجاري الاستكمال:

- إنشاء رقم حساب جديد.

- تحويل طلبات الممارسات الي العدادات الكودية.

- تركيب عداد قانوني لأول مرة.

- تسجيل قراءة العداد.

- احسب فاتورتك.

- دفع الفواتير.

كما تم عرض كارت دليل الخدمات عن طريق QR code وذلك لسهولة تداوله ونشره بين المتعاملين مع مراكز الخدمة.

وفي نهاية الزيارة هنأ جميع العاملين بالهندسة متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

واجتمع والوفد المرافق بل النواب ( التشغيل والتحكم - الشئون الفنيه - التجاري - المالي ) والسادة الإدارة العليا بالشركة بمبنى ديوان عام الشركة بمدينة المنصورة وذلك لعرض مؤشرات الأداء ونسب الفقد والتحصيل وموقف تركيب العدادات وتفعيل دور الضبطية القضائية كما تم مناقشة موقف الخدمات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وبرنامج الشحن الموحد وكبار المشتركين مع الالتزام بحوكمة جميع الإجراءات وتكثيف لجان المراجعة والمرور على المشتركين والاستفادة من محطات الطاقة الشمسية أعلى مباني الشركة والتوسع في إنشائها بهدف توفير مصادر طاقة بديلة كما تم مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى، مؤكدًا بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحسين مؤشرات الأداء.

زيارة ميدانية مفاجئة لقطاع دمياط

قام المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وفي إطار زياراته الميدانية المفاجئه بزيارة ( قطاع دمياط، هندسة جنوب دمياط، هندسة رأس البر، لوحة توزيع ١٠٧، لوحة توزيع ٥١) حيث اجتمع مع كل من:

م / عماد شطا - رئيس قطاع دمياط.

أ / محمد البرهمتوشي - رئيس قطاع الشئون التجارية كفر الشيخ ودمياط.

م / إيهاب البغدادي - مدير عام التحكم بقطاع دمياط.

م / شريف الدهشان - مدير عام هندسات فارسكور.

م / اسماعيل الصياد - مدير عام هندسات شمال وجنوب دمياط.

م / هاني فريد مدير عام هندسات كفر سعد.

أ / محمد الصايغ مدير عام الشئون التجارية لهندسات كفر سعد وفارسكور.

م / ياسين الحارون - رئيس هندسة جنوب دمياط.

م / رباب حسانين - رئيس هندسه راس البر.

وقام بمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بمؤشرات الأداء والفقد والتحصيل والمصادقات والإنارة العامة، مؤكدًا على ضرورة المحافظة على ممتلكات الشركة من مباني وأثاث ومواصلات وخاصة المباني التي تم رفع كفاءتها، وتفقد مبنى مركز التحكم فى شبكات الجهد المتوسط ( الجايكا ) ومباني الهندسات ولوحات التوزيع، كما قام سيادته بزيارة مراكز شحن العدادات مسبوقة الدفع.