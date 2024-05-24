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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عادل حمودة: تقرير CNN عن الدور المصري في مفاوضات الهدنة عار على المهنية

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل حمودة
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن تقرير شبكة الـ CNN عن الدور المصري في مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل عار على المهنية، حيث تحدثت الشبكة أن لديها 3 مصادر ولم تكشف عن أي مصدر.

وأشار حمودة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، مع الإعلامي جمال عنايت ، إلى أن الأكاذيب أصبحت جزء من الصناعة الإسرائيلية، مستدلا بإعلان إسرائيل في ديسمبر الماضي مقتل عساف حمامي، وأقيمت له جنازة، وثبت مؤخرا أنه حي يرزق لدى حركة حماس.

وتساءل ، "ماذا وضع في النعش؟"، منوها بأن تطورات الأحداث الفترة الأخيرة وضعت إسرائيل في مأزق، لافتا إلى أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا.

 

إسرائيل الإعلامي جمال عنايت الكاتب الصحفى عادل حمودة حركة حماس مفاوضات