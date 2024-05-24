عادل حمودة: تقرير CNN عن الدور المصري في مفاوضات الهدنة عار على المهنية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن تقرير شبكة الـ CNN عن الدور المصري في مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل عار على المهنية، حيث تحدثت الشبكة أن لديها 3 مصادر ولم تكشف عن أي مصدر.

وأشار حمودة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، مع الإعلامي جمال عنايت ، إلى أن الأكاذيب أصبحت جزء من الصناعة الإسرائيلية، مستدلا بإعلان إسرائيل في ديسمبر الماضي مقتل عساف حمامي، وأقيمت له جنازة، وثبت مؤخرا أنه حي يرزق لدى حركة حماس.

وتساءل ، "ماذا وضع في النعش؟"، منوها بأن تطورات الأحداث الفترة الأخيرة وضعت إسرائيل في مأزق، لافتا إلى أن 99% من أوراق اللعبة في يد أمريكا.