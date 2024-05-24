الدبلومات الفنية 2024.. “الزيتون التعليمية”: ممنوع مبيت المراقبين في اللجان

وجهت عايدة أيوب وكيل إدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة، والقائم بعمل مدير عام الإدارة تعليمات لمديرى المدارس التى ستعقد بها امتحانات الدبلومات الفنية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لرئيس اللجنة لتيسير العمل داخل اللجان.

كما قامت بالمرور على الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وذلك للاطمئنان على كل التجهيزات اللازمة لإقامتهم خلال فترة الإمتحانات كما قامت بالتنبيه والتشديد على عدم استخدام مقرات اللجان لمبيت المراقبين والإلتزام بالقرارات المنظمة فى هذا الشأن، وعدم استخدام المحمول للطلبة والملاحظين، وغلق البوابة مع بداية الإمتحان والسماح للمعنيين فقط بالدخول والمرور على اللجان، الالتزام بالضوابط ليسود الهدوء والإنضباط داخل اللجان مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وتنطلق غدا السبت امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣