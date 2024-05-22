إزالة للتعديات ورفع للإشغالات وتنفيذ أعمال النظافة العامة بأسوان

تواصل الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن أعمالها لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، والمتعلقة بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات ، مع إزالة التعديات فى مهدها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، فضلاً عن قيام الرصد البيئى بالإدارة العامة لشئون البيئة ، والإدارة العامة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية برصد أى مخالفات لتكليف المسئولين بالمحليات لسرعة التدخل والتعامل الفورى معها .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بالإزالة الفورية لـ 6 حالات تعدى بقرى العدوة شرق والنزل بمساحة 1500 م2 وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الرديسية بحرى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، كما قامت الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة والتجميل بعدد من الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية ومنها طريق المعبد وكورنيش النيل .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة إستهدفت رفع 11 حالة إشغال بعدد من المناطق والأحياء ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الكنس والنظافة العامة وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة وذلك خلال الفترة الصباحية والمسائية ، علاوة على إصلاح صيانة أعمدة الإنارة ، ورش المياه ، والتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن لقص وتقليم وتهذيب الأشجار والجهنميات ، فضلاً عن جرد الأتربة وتراكمال الرمال بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة العاشرة .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكثيف الجهود وتنفيذ أعمال رفع مستوى النظافة والتجميل والتطوير ، مع غسيل الأرصفة وكنس الشوارع وزراعة الأشجار وتهذيبها ، وهو الذى تكامل مع قيام الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

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