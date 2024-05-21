بالفيديو.. تفاصيل البدء في زراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج

قال عبدالصبور الراوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إنه عند إنشاء محطة معالجة لمياه الصرف، يتم العمل إما على المصارف الزراعية بمعالجة ثلاثية أو إنشاء غابات شجرية في منطقة جبلية بلا مصرف، بمعالجة ثنائية على أن تكون الغابة الشجرية لأشجار غير مثمرة.

وأضاف "الراوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه خلال المرحلة القادمة سيتم البدء بزراعة 2000 فدان غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج، مشددا أن الشركة ستعمل على تطوير المحطة بمعالجة ثلاثية لإنشاء أشجار مثمرة.

وتابع: "حاليا يوجد غابات شجرية بمياه الصرف الصحي المعالج لأشجار غير مثمة أو ثمار جافة مثل الشعير وأعلاف المواشي، ولكن مع إضافة بعض التعديلات في معالجة المياه ستم خلال الفترة القادمة زراعة أشجار مثمرة من خلال التوسعات والمعالجة ثلاثية لأن عندنا مستثمر أخذ 5000 فدان ونحن لدينا 2000 فدان هنعملهم أشجار مثمرة".

وأردف، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أن هناك نوعين من الأشجار، أولا أشجار خشبية لاستخراج خشب الأثاث، وأشجار زيتية مثل الكافور لاستخراج الزيوت.