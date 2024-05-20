محافظ المنوفية يحيل المراقب الأول بإحدى لجان أشمون التعليمية للنيابة العامة

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، المراقب الأول بإحدى لجان إدارة أشمون التعليمية للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن ما نسب إليه من تصوير ورقة أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية على هاتفه المحمول وتداولها في تمام الثامنة وأربع عشر دقيقة صباحاً.

كما قرر المحافظ إلغاء تكليف مدير عام إدارة أشمون التعليمية وتكليف وكيل الإدارة للقيام بالمهام الوظيفية لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، فيما تم تكليف مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية بالإشراف على باقي أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة أشمون مراعاة للصالح العام.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه فور تداول ورقة أسئلة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية ، كلف على الفور المختصين بمديرية التربية والتعليم بتشكيل لجنة لفحص الواقعة والتحقق منها وإعداد تقرير مفصل بها لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حفاظاً على حقوق الطلاب.

وأكد محافظ المنوفية، أنه لا تهاون في حقوق أبنائنا الطلاب وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يساهم في الإخلال بالمنظومة التعليمية أو يثبت تورطه في تداول الامتحانات لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.