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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

مجلس النواب يناقش مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب
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يناقش مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

وكان  قد وفق مجلس النواب بصفة نهائية، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية 

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. 

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