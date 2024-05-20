41 درجة في الظل.. الأرصاد تحذر: "اليوم ذروة الارتفاع في درجات الحرارة"

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مازالت تتأثر بموجة شديدة الحرارة، وهذه الموجة مستمرة لنهاية الأسبوع، وهذه الموجه تؤثر على معظم محافظات الجمهورية، لأن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد تكون صحراوية.

وقالت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن هذه الكتل الهوائية الصحراوية تكون مرتفعة في قيم درجات حراراتها بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع اشعة الشمس ويساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة.

وتابع، أن اليوم سيكون ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة لأنه متوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تصل 41 درجة مئوية في الظل وفي الشمس تكون أعلى من 41 درجة مئوية.

وأردفت، أن هناك مناطق تتجاوز الـ 44 درجة، ولذلك على الجميع توخي الحذر في أثناء الخروج من المنزل، وكشفت أن الأجواء الليلة يكون بها ارتفاع في درجات الحرارة، موضحة أن الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد اليوم قادمة من الصحراء، وهناك نشاط للرياح، وهذه الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، ولذلك على المواطنين في شمال الصعيد، والوجه البحري والقاهرة الكبرى، والقناة، وجنوب سيناء.