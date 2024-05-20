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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

الشهادة الإعدادية 2024.. جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات 8 محافظات

امتحانات
امتحانات
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تداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي “تيلجرام”، منذ قليل، أسئلة واجابات، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، زعم مروجيها أنها لامتحانات الشهادة الإعدادية والذي يؤديه الطلاب بالمحافظات اليوم الاثنين. 

ونشرت جروبات الغش، حتى الآن، أوراق تشير إلى أسئلة وإجابات، لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظات "القاهرة، وكفر الشيخ، والشرقية، والدقهلية، وأسيوط، والاسكندرية، الأقصر، الفيوم".

ويواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظات الجمهورية، اليوم، ماراثون نهاية العام الدراسي 2024/2023.

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، أكد أنه لا توجد تسريبات بامتحانات الشهادة الاعدادية، وأنها محاولة الغش يتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع مرتكبيها داخل المديريات التعليمية.

وشدد الوزير في اجتماعا سابق مع مديري المديريات التعليمية على مواجهة الغش، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حسن سير العملية التعليمية للشهادة الإعدادية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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