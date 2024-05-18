أونروا: انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة

أكدت إيناس حمدان، القائمة بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة أونروا، إن الظروف الإنسانية في قطاع غزة آخذة في التدهور مع توقف وصول المساعدات لأهالي القطاع، مؤكدةً أن المنظومة الصحية انهارت والنازحين يعيشون ظروفًا صعبة.

وأضافت "حمدان"، اليوم السبت، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حياة النازحين أصبحت معقدة للغاية وأشبه بقطعة من جهنم مع استمرار عمليات النزوح والحرب والغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وقالت أن المساعدات الإنسانية ليست في أفضل حالة، فهناك إغلاق كامل للمعابر في جنوب القطاع، وهي مغلقة منذ أكثر من 10 أيام، ولا يوجد دخول لأي إمدادات من المنافذ البرية الجنوبية، الأمر الذي يعقد إدارة الاستجابة الإنسانبية بشكل كبير.

وأوضحت أن أهالي القطاع بحاجة إلى الغذاء والماء والوقود والمستلزمات الطبية في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية، والعيادات والمراكز الطبية عليها ضغط كبير بسبب التكدس في بعض المناطق بسبب نزوح أهالي القطاع، الأمر الذي سينذر بكارثة إنسانية حقيقية في قطاع غزة حال استمرار هذه الحرب.