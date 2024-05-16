39 شهيدا و64 مصابا خلال آخر 24 ساعة بغزة.. والاحتلال يواصل قصفه لجباليا ورفح

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم /الخميس/ أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر راح ضحيتها 39 شهيدا، و64 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي - "أنه بموجب تحديث اليوم، ترتفع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 35272، والإصابات إلى 79205، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي".

وأوضح البيان أن هذه الأعداد لا تتضمن المفقودين والضحايا تحت الركام، والذين تعجز فرق الانقاذ في انتشالهم أو إنقاذهم نظرا لكثافة القصف الإسرائيلي.

وخلال الساعات الأخيرة.. استُشهد أربعة أشخاص، بينهم امرأة حامل، وأصيب آخرون، في غارة شنتها طائرات الاحتلال واستهدفت منزلا في منطقة "الفالوجا" في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، كما قصفت قوات الاحتلال كذلك مقبرة "الفالوجا" في المخيم المذكور.

وفي رفح جنوب القطاع، قصفت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة "الحصينات" شرق رفح، كما استهدف الاحتلال عدة منازل في حيي "النصر" و"البرازيل" بالمدينة ذاتها.

بدورها.. ذكرت جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة أن أكثر من 15 ألف طفل استُشهدوا منذ بدء الحرب على القطاع.