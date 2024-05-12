رئيس جامعة قناة السويس: كليات القطاع الطبي متكاملة الأركان سواء من حيث التخصصات أو البنية التحتية

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بفريق المراجعين المعتمدين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور جمال المغربي رئيس الفريق.

وأثناء اللقاء ، أشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن كليات القطاع الطبي بالجامعة متكاملة الأركان سواء من حيث التخصصات أو البنية التحتية، لافتاً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً في دعم كلياتها لتطوير بنيتها التحتية، مؤكداً أن كلية الصيدلة لديها بنيه تحتية متطورة وفي القريب العاجل سيتم الانتهاء من المصنع الذي يتم تجهيزه على أحدث التقنيات العالمية.

ضم الوفد، فريق رفيع المستوى من المراجعين المعتمدين من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

حضر مراسم استقبال الزيارة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز الدعم الأكاديمي، والدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة غادة حداد منسق الزيارة.

تخللت الزيارة عدة لقاءات مع جميع الفئات مثل لقاءات مع السادة رؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب ( برنامج بكالوريوس في الصيدلة وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية)، والخريجين ، وطلاب الدراسات العليا.

كما تم زيارة جميع الأقسام العلمية، والإدارات، والمدرجات، والمعامل ، وقاعات الشرح، والمكتبات، والصيدلية المجتمعية، والعيادة الطبية.

وفي نهاية الزيارة تم عقد اجتماع عام بين فريق المراجعين ، وإدارة الكلية، وأعضاء وحدة ضمان الجودة، والإداريين وذلك للاستماع إلى التقرير الشفهي العام عن نتائج التقييم.