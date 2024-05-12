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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

مقتل ثمانية أشخاص في هجوم مسلح بإقليم "سانتا إيلينا" في الإكوادور

الشرطة في الإكوادور
الشرطة في الإكوادور
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أعلنت الشرطة في الإكوادور، مقتل ثمانية أشخاص في هجوم مسلح وقع خلال حفل بإقليم "سانتا إيلينا"، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة متصاعدة من أعمال العنف التي تغذيها العصابات.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم /الأحد/، عن الشرطة المحلية قولها، إن المهاجمين كانوا يستقلون سيارة أجرة ودراجتين ناريتين وقاموا بفتح النار على إحدى الحانات في بلدة "تشاندوي" الكائنة على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب العاصمة كيتو.

وأشارت الشرطة المحلية، إلى أنه عثر على بعض الضحايا خارج الحانة، ولم تتضح بعد الأسباب والدوافع وراء الهجوم، وما إذا كان صاحب الاحتفال هو الشخص المستهدف أم لا.

وأوضحت أن الضحايا هم خمسة رجال وثلاث سيدات، ولم يكن لأي منهم سجلات جنائية.

الاكوادور سانتا إيلينا