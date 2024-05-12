السعودية: مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا

غادرت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، من جمهورية إندونيسيا إلى المملكة العربية السعودية عبر صالة المغادرة في مطار جواندا الدولي بمدينة سورابايا، متوجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، ووزير الشؤون الدينية بإندونيسيا ياقوت خليل قوماس.

وذكرت قناة (الإخبارية السعودية) أن مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ أحد برامج رؤية السعودية 2030.

يشار إلى أن مبادرة " طريق مكة " تهدف إلى توفير خدمات نقل ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية