ورشة عمل لـ"أطباء القاهرة" تناقش فحص حالات الاعتداء الجنسي والتقارير الجنائية

شهدت نقابة أطباء القاهرة برئاسة الدكتورة شيرين غالب ورشة عمل مكثفة على مدار يومين ألقاها الدكتور مجدي عبد العظيم خروشه زميل الكلية الملكية للطب الشرعي بإنجلترا، لتدريب الأطباء على كيفية إجراء الصفة التشريحية حسب القواعد الفنية المتعارف عليها عالميا في القضايا الجنائية، وكيفية إعداد التقارير الطبية الشرعية في القضايا المختلفة.

وتضمن ثانى أيام ورشة العمل التي أقيمت ضمن نشاط اللجنة العلمية للنقابة برئاسة الدكتور هشام فرهود، التدريب على التعامل مع قضايا وحالات الإهمال أو الأخطاء الطبية التى قد يتعرض إليها الطبيب، وكيفية فحص المصابين في قضايا الاعتداءات الجنسية من الذكور والاناث حسب البروتوكولات المتعارف عليها عالميا و إعداد التقارير الطبية الشرعية في مثل تلك القضايا.

شارك فى ورشة العمل، أعضاء هيئة التدريس من كليات طب القاهرة وعين شمس و الزقازيق وجامعة أسيوط وجامعة حلوان وأطباء من وزارة الصحة المصرية وطلاب دارسي الماجستير والدكتوراة بقسم الطب الشرعي في جامعة القاهرة.

وفى ختام أعمال التدريب قدمت الدكتورة شرين غالب نقيب أطباء القاهرة والدكتور هشام فرهود رئيس اللجنة العلمية درع النقابة للدكتور مجدى خرروشة تقديرا لدوره العلمي البارز ، كما تسلم الأطباء المشاركون شهادات معتمدة من النقابة .