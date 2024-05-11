بعد فوز الأهلي وبيراميدز.. تعرف على ترتيب جدول الدوري الممتاز

حقق فريقا الأهلي وبيراميدز الفوز على بلدية المحلة والمصري في الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الممتاز، لتشتعل المنافسة في المسابقة مع اقتراب الفريق الأحمر من القمة، بينما حافظ بيراميدز على الصدارة بفارق كبيرعن اقرب منافسيه.

وحقق الأهلي، ثلاث نقاط هامة بالفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف، وخطف بيراميدز ثلاث نقاط غالية بالفوز على المصري، بهدف دون رد.

ومع ختام الجولة الـ 22، اليوم السبت، وصل الأهلي إلي النقطة 33 محتلاً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.



ويأتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز - 44 نقطة - 19 مباراة.

2- المصري - 37 نقطة - 21 مباراة.

3- زد - 36 نقطة - 22 مباراة.

4- الاتحاد السكندري - 35 نقطة - 22 مباراة.

5- الأهلي - 33 نقطة - 15 مباراة.

6- إنبي - 32 نقطة - 21 مباراة.

7- سيراميكا كليوباترا - 31 نقطة - 20 مباراة.

8- سموحة - 31 نقطة - 21 مباراة.

9- طلائع الجيش - 28 نقطة - 20 مباراة.

10- الجونة - 28 نقطة - 21 مباراة.

11- فيوتشر - 27 نقطة - 20 مباراة.

12- الإسماعيلي - 25 نقطة - 22 مباراة.

13- الزمالك - 24 نقطة - 15 مباراة.

14- بلدية المحلة - 20 نقطة - 21 مباراة.

15- البنك الأهلي - 19 نقطة -22 مباراة.

16- فاركو - 16 نقطة - 20 مباراة.

17- المقاولون العرب - 15 نقطة - 21 مباراة.

18- الداخلية - 11 نقطة - 21 مباراة.