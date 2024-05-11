قسم البساتين بزراعة دمنهور ينظم حفلًا لتسليم مشروعات التخرج

نظم قسم البساتين بكلية الزراعة، حفل تسليم مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالكلية بحضور عميد الكلية ووكلاء الكلية و لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

استهلت الدكتورة هدى متولي، عميد الكلية كلمتها بتهنئة الطلاب على قرب انتهاء العام الدراسي، كما تقدمت بجزيل الشكر للطلاب على جهدهم المبذول و الذي أضفى لمسة جمالية للكلية، مؤكدة أن هدف الكلية هو أن تصنع أجيالًا تجمع بين العلم الراسخ والخلق الرفيع القويم، و تكاتفت الجهود لبناء طاقات وكفاءات تبلغ عنان السماء، حاملة خططًا مستقبلية تسعى لأن تكون بصمة إيجابية نحو الازدهار والرقي بمصرنا الحبيبة.

وأكدت الدكتورة نيفين ناجي، رئيس قسم البساتين، على ضرورة الربط بين الجانب العملي وخدمة المجتمع وأن تكون مشروعات تخرج الطلاب تقدم أفكار خادمة للمجتمع وهو ما تضمنه مشروع تخرج طلاب قسم البساتين تحت عنوان (تجميل المواقع وزيادة المساحات الخضراء بكلية الزراعة) كأحد المشروعات البيئية التي تخدم البيئة التعليمية و الجمالية والصحية.

اتسمت أجواء الحفل بالتفاعل و دافعية التعلم والمعرفة وتم عرض نماذج مشروعات التخرج بالإضافة لعرض مواهب الطلاب واختتم الحفل بتوزيع شهادات شكر وتقدير للطلاب.

جدير بالذكر أن المشروع تضمن زيادة مساحة جمالية خضراء تتوسطها شكل زهرة من النباتات، كما ضم المشروع تصميم وتنسيق مجموعة من أحواض النباتات ونافورة للمياه فى مدخل الكلية، و كوبري بشكل جمالي يربط بين موقف السيارات والكلية، وإنشاء مجموعة من المقاعد الخشبية تحيطها صناديق الأزهار وذلك للعمل على راحة الطلاب والاستمتاع بالمساحات الخضراء، و ضم المشروع أيضا تنسيق مداخل الكلية و ممراتها الخارجية بمجموعة من الفازات الحجرية الجذابة.

وصمم ونفذ المشروع بالكامل بواسطة طلاب المشروع (١٣٠ طالب) كما تم مراعاة الإستدامة في جميع نباتات المشروع ، وأن تكون متحملة للظروف البيئية.