الإدارة الأمريكية: إسرائيل ربما انتهكت القانون الدولي باستخدام أسلحتنا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقرير أصدرته اليوم /السبت/، أن إسرائيل استخدمت بعض المعدات التي زودتها بها الولايات المتحدة، خلال حربها على غزة، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وذكرت الخارجية الأمريكية في تقريرها أنه لا توجد معلومات كافية يمكن من خلالها التوصل إلى نتيجة قاطعة بهذا الشأن؛ مما يعني أن المساعدات العسكرية الأمريكية يمكن أن تستمر في التدفق إلى إسرائيل.

وأوضحت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن تأكيد استخدام إسرائيل لأسلحة أمريكية في غزة، جاء ضمن نتائج تقرير معقد غير سري مكون من 46 صفحة أمر به الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا العام؛ ردًا على القلق المتزايد من الديمقراطيين في الكونجرس بشأن سلوك إسرائيل في الحرب مع الجانب الفلسطيني.

وعلى الرغم من المخاوف الداخلية الواضحة من احتمال استخدام الأسلحة الأمريكية في جرائم حرب، فقد خلص التقرير إلى أن الضمانات التي قدمتها إسرائيل بأنها لا تنتهك القانون الأمريكي أو الدولي كانت ذات مصداقية "على حد وصفها" وهي نتيجة تتعارض مع التقييمات التي أجرتها الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عما جاء في التقرير - الذي تم الكشف عنه أمام الكونجرس - أن "التحرك أو التقاعس الإسرائيلي... ساهم بشكل كبير" في عدم كفاية تدفق الغذاء والمساعدات الحيوية الأخرى إلى المدنيين الفلسطينيين.. ورغم أن التقرير أشار إلى تحسن في الأسابيع الأخيرة، إلا أن التقييم يسبق وقف تدفق المساعدات إلى جنوب غزة الأسبوع الماضي عندما بدأت إسرائيل هجوما في مدينة رفح الفلسطينية وما حولها".

وأضافت أن السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ماريلاند)، الذي دفع تشريعه المقترح بايدن إلى إصدار الأمر بإعداد التقرير، اتهم الإدارة الأمريكية بالفشل في "القيام بالعمل الشاق المتمثل في إجراء تقييم شامل وأنه تم الاستعانة بعدد حوادث قليلة نسبيا"، واصفا تقييم الإدارة حول ما إذا كانت الأسلحة الأمريكية متورطة في انتهاكات للقانون الدولي بأنه "غير كاف على الإطلاق".

ومن جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) -في بيان - "إن التقرير لا يخدم أي غرض سوى توفير غطاء سياسي للرئيس وقاعدته".

ووفقا للصحيفة، تسمح هذه النتيجة بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل، حتى مع انتقاد بايدن لها بسبب عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب، وتعرض الإدارة لضغوط لتقييد تدفق الأسلحة الأمريكية.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول: "على الرغم من انتقادات بايدن وتأكيداته بأن الإدارة ستواصل تقييم الأنشطة الإسرائيلية، فإن قرار الجمعة يرقى إلى حد الموافقة على شرعية التصرفات الإسرائيلية في غزة.. حيث تقول جماعات الإغاثة إن آلاف الأطفال تيتموا، وحذرت الأمم المتحدة من أن الكثير من سكان غزة على شفا المجاعة".