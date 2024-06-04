التجاري وفا بنك يوقع بروتوكول تعاون مع السويدي للتنمية الصناعية لتحفيز الاستثمارات

وقع اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 معاوية الصقلي، العضو المنتدب للتجاري وفا بنك إيجيبت والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك مذكرة تعاون بين كلٍ من البنك وشركة السويدي للتنمية الصناعية لمدة ثلاث سنوات بهدف توفير وتسريع الخدمات المصرفية للمستثمرين في مدينة "السخنة 360" وهي مدينة صناعية متكاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتشمل مشروعات في قطاعات ذات أهمية استراتيجية لمصر مثل الصناعات الدوائية، الكيماويات، الأسمدة، الأغذية والمشروبات.

وفي هذا الصدد، أعرب معاوية الصقلي عن سعادته بهذه الشراكة الاستراتيجية وأكد على التزام التجاري وفا بنك إيجيبت بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية في المناطق الصناعية وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين لتطوير مشروعاتهم، وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الصناعية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.

ومن جانبه، علق المهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، على أهمية تمكين عملاء ومستثمري سخنة 360 بحلول مصرفية متكاملة مقدمة بالتعاون مع التجاري وفا بنك إيجيبت. فضلاً عن أن هذا التعاون يعد تأكيداً على التزام الشركة تجاه عملائها بتقديم معيار جديد للاستثمار من خلال توفير الحلول المختلفة للتمويل مما يساهم في تحقيق اهداف العملاء من زيادة الإنتاج والصادرات.

حيث سيقوم التجاري وفا بنك إيجيبت بتوفير وتسهيل الخدمات المصرفية التي يحتاجها المستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم في مدينة "السخنة 360" من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وكذلك خدمات الدفع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الخزانة، والخدمات المصرفية للشركات وخدمات تمويل التجارة، وأي خدمات مالية أخرى تندرج تحت الأنشطة المصرفية التي يقدمها البنك.

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يساهم هذا التعاون في تحقيق أهداف النمو والتوسع للشركات المستثمرة، وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية في مصر من خلال دعم الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال مثالية وتنفيذ أعلى معايير الاستدامة لخلق وتعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤدي إلى تطوير مختلف القطاعات الصناعية مما يأتي متماشياً مع استراتيجية التجاري وفا بنك إيجيبت وشركة السويدي للتنمية الصناعية.