نائب محافظ القاهرة يتابع مشكلات الصرف الصحي بحي المرج

تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية حي المرج لمتابعة مشكلات الصرف الصحي.

رافق نائب المحافظ في جولته، رئيس حي المرج محمد عبد الهادي والمهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للصرف الصحي.

كما شملت الجولة المرور على إزالة التعارضات بشارع مؤسسة الزكاة.

وفي إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، على ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق أشار د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية المكثفة على الأسواق تمكنت من ضبط ٩ طن لحوم حمراء ، ومفروم، وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وطن ونصف لحوم بيضاء غير صالحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير ٧١ محضرًا وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.