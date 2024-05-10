بالفيديو| اتحاد المحامين العرب يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة

أكد عبدالجواد أحمد، الأمين العام المساعد باتحاد المحامين العرب، أن مصر تبذل جهودا كبيرة بمختلف هيئاتها لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، بالإضافة إلى جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية لشعب فلسطين ورفضها الكامل لفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.

وأضاف عبدالجواد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن اتحاد القبائل العربية عبارة عن لم شمل وبمثابة إضافة جديدة لتحقيق أذرع تنموية في سيناء.

وتابع: اتحاد القبائل العربية سيزيد من فرص التنمية في مصر خاصة في سيناء، لافتًا إلى أن هناك العديد من الحملات التي يتعرض لها الاتحاد من أعداء الوطن.