الأرصاد: غدا طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال لصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، اليوم الجمعة أنه متوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.



وأضافت الهيئة، أن حالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع المتر، واتجاه الرياح شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 31 17

بنهــــا 29 17

دمنهور 30 17

وادي النطرون 29 17

كفر الشيخ 29 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 30 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 29 17

دمياط 25 18

بورسعيد 25 18

الإسماعيلية 31 17

السويس 30 18

العريش 27 15

رفح 26 14

رأس سدر 31 17

نخل 31 14

كاترين 30 12

الطور 34 18

طابا 32 19

شرم الشيخ 36 23

الإسكندرية 24 17

العلمين 24 16

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 28 14

رأس غارب 34 21

الغردقة 37 22

سفاجا 35 22

مرسى علم 37 23

شلاتين 36 22

حلايب 35 22

أبو رماد 33 21

رأس حدربة 33 21

الفيوم 32 17

بني سويف 32 17

المنيا 33 18

أسيوط 35 19

سوهاج 38 22

قنا 42 24

الأقصر 42 24

أسوان 43 25

الوادي الجديد 39 22

أبوسمبل 43 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى

مكة 43 30

المدينة 41 28

الرياض 41 27

المنامة 33 26

أبوظبي 35 25

الدوحة 37 25

الكويت 40 27

دمشق 31 15

بيروت 25 20

عمان 28 16

القدس 27 16

غزة 25 20

بغداد 40 25

مسقط 32 27

صنعاء 23 13

الخرطوم 44 30

طرابلس 23 16

تونس 27 16

الجزائر 22 14

الرباط 25 15

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 22 10

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 35 21

نيودلهي 41 26

جاكرتا 34 25

بكين 27 14

كوالالمبور 33 25

طوكيو 25 17

أثينا 23 13

روما 26 12

باريس 25 13

مدريد 28 14

برلين 22 10

لندن 23 13

مونتريال 17 08

موسكو 09 02

نيويورك 15 08

واشنطن 17 10

نواكشوط 34 23

أديس أبابا 25 14