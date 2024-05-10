الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن انه تشير آخر صور الأقمار الصناعية تكاثر للسحب العالية والمتوسطة و المنخفضة على شمال البلاد ، قد يصاحبها فرص للسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

كما يشهد اليوم الجمعة غيوم وفرص لسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة الشدة.

ونشاط رياح علي السواحل الشمالية الغربية يمتد الي القاهرة مع تقدم الوقت ويشمل كافة الأنحاء غدا السبت مما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة ورمال مثارة علي جنوب البلاد ، وتسجل درجة الحرارة الآن علي القاهرة 33 درجة.