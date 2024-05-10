وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين الأسبوع المقبل

يعتزم وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي-يول زيارة الصين الأسبوع المقبل لعقد محادثات مع نظيره الصيني وانج يي.

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم /الجمعة/ - بأن زيارة تشو إلى بكين - المقررة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين - تأتي تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصيني.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران محادثات لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تتضمن العلاقات الثنائية والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية فضلا عن قضايا إقليمية وعالمية.

كما أنه من المرجح أن يتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التفاصيل المتعلقة بعقد قمة ثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان والتي من المتوقع أن تستضيفها العاصمة سول نهاية الشهر الجاري.

