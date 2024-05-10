تحرير ٨٧٥ قضية تموينية لمخابز غير ملتزمة بمواصفات ووزن الخبز بالجيزة

تلقي اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، تقرير إدارة مباحث التموين حول مجهودات رصد الأسواق وضبط المخالفات ومواجهة كافه اشكال الغش والاحتكار ، تمكنت الجهود من ضبط وتحرير ٢٤٦٨ قضية تموينية خلال شهر بإجمالي مضبوطات وصلت الي ١٢٧ طن مواد وسلع غذائية.

وأكد محافظ الجيزة، أن المحافظة كثفت من جهودها بالتعاون مع مختلف الأجهزة لضمان سلامة الأغذية المتداولة بالأسواق وإيصال السلع المدعمة لمستحقيها ومنع الممارسات الإحتكارية ، شملت القضايا تحرير ١٤٧٣ قضية تموينية فى مجال المحلات العامة والتى تضمنت ( إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمى).

وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز والتي اسفرت عن ضبط ٨٧٥ قضية شملت ( تجميع والإستيلاء على دقيق بلدى مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب ١٠٣ قضية بمجال الغش التجارى والتدليس بإجمالي مضبوطات ١٠٠ طن تضمنت (سكر ودقيق وزيوت وارز وسجائر ، بيض ، خضروات مجمدة، مشروبات معلبة، شاى، قهوة، أرز، سمنة، عدس، مكرونة ، بيض ، دقيق فاخر، منتجات ألبان، معلبات ، كبدة ، ذرة صفراء ومقرمشات ، جبن ، حلاوة طحينية ، محسنات طعام ، بلاستيكيات) غير مطابقة للمواصفات او غير صالحه للاستهلاك ومنتهية الصلاحية او بغرض التجميع .

وبمجال البدال التموينى جرى تحرير قضية لتجميع وإلإستيلاء على طن سكر تمويني مدعم من قبل الدولة ، بالإضافة إلى ٩ قضايا بمجال المواد البترولية لتجميع والإستيلاء على بنزين (80، 92، سولار) مدعم بإجمالي مضبوطات ٩١٦٠ لتر .