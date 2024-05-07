في ذكرى ميلاده.. توفيق زياد يرد على الاحتلال الصهيوني: "هنا باقون"

تتصاعد الاحداث يوميا في غزة خاصة بعد المفاوضات التي تتم بشأن إعلان وقف اطلاق النار وموافقة حركة حماس على ، حيث أقدم العدو الصهيوني بعدها على عملية عسكرية في رفح زعم أنها "محدودة النطاق"، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف مواطن بـ"إخلاء" شرق المدينة قسرا، والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع .

وأدان وزراء الخارجية حول العالم ما أقدم عليه العجانب الاسرائيلي داعين إلى وقف اطلاق النار فورا ، وقد حذر الوفد المصري نظراءه في إسرائيل من من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني وطلب وقف هذا التحرك فورا.

في الجانب الأدبي دائما ما يواجه الغزو الصهيوني بكلماته التي تعد كالسهام الحادة في صدورهم فكانت اعظم دفاع عن القضية الفلسطينية ، وفي ذكرى ميلاد شاعر المقاومة الفلسطينية توفيق زياد الذي عاش طيلة حياته مدافعا عن القضية الفلسطينة بقصائده التي يرددها جيل بعد جيل

وكتب توفيق زياد قصيدة "هنا باقون"..

"هنا باقون"

كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل

هنا.. غلى صدوركم، باقون كالجدار

وفي حلوقكم

كقطعة الزجاج، كالصبار

وفي عيونكم

زوبعة من نار

هنا.. على صدوركم، باقون كالجدار

ننظف الصحون في الحانات

ونملأ الكؤوس للسادات

ونمسح البلاط في المطابخ السوداء

حتى نسل لقمة الصغار

من بين أنيابكم الزرقاء

هنا.. على صدوركم باقون، كالجدار

نجوع.. نعرى.. نتحدى

ننشد الأشعار

ونملأ الشوارع الغضاب بالمظاهرات

ونملأ السجون كبرياء

ونصنع الأطفال.. جيلا ثائرا.. وراء جيل

كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل

إنا هنا باقون

فلتشربوا البحرا

نحرس ظل التين والزيتون

ونزرع الأفكار، كالخمير في العجين

برودة الجليد في أعصابنا

وفي قلوبنا جهنم حمرا

إذا عطشنا نعصر الصخرا

ونأكل التراب إن جعنا.. ولا نرحل

وبالدم الزكي لا نبخل.. لا نبخل.. لا نبخل

هنا.. لنا ماض.. وحاضر.. ومستقبل

كأننا عشرون مستحيل

في اللد، والرملة، والجليل

يا جذرنا الحي تشبث

وأضربي في القاع يا أصول

أفضل أن يراجع المضطهد الحساب

من قبل أن ينفتل الدولاب

لكل فعل.. أقرأوا

ما جاء في الكتاب.