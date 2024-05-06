التموين: مواقع استلام القمح تفتح أبوابها أمام المزارعين خلال إجازة شم النسيم

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، استمرار نقاط استلام وتخزين القمح بفتح أبوابها لاستقبال المحصول المحلي من المزارعين عبر 450 موقعًا على مستوى الجمهورية خلال إجازة شم النسيم .

نسبة إجمالي توريد القمح

وأوضح كمال أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ نحو 1.8 مليون من القمح، منذ بداية موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي .

ولفت إلى استمرار العمل خلال الفترات المسائية بنقاط الاستلام طبقا للتوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2024 بالمواقع التي يتوفر لديها إنارة، على أن تبدأ من الساعة 8 مساء وحتى 12 منتصف الليل؛ وذلك بخلاف الفترة الأولى التي تبدأ من 8 صباحا وحتى 7:30 مساء.

وأشار معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام إلى توجيهات الوزير بسرعة صرف مستحقات المزارعين الموردين لـ القمح المحلي، وذلك خلال 48 ساعة بحد أقصى، لتحفيز المزارعين على التوريد.

ولفت، إلي أنه طبقَا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن لجان مواقع استلام وتخزين القمح المحلي تضم مندوب عن كل من مديرية التموين، الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من الشركات المتخصصة للفرز، مديرية الزراعة، الجهات المسوقة أمين الموقع التخزيني، الجمعية القبانية او وزان معتمد، البورصة السلعية.

وأوضح أن اللجان تقوم بفحص كامل الكميات الموردة للتأكد من درجة النقاوة في الكميات المستلمة، وإصدار أمر دفع لصرف مستحقات المزارعين

ويبلغ سعر توريد القمح المحلي لموسم 2024، 2000 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23.5 قيراط، 1950 جنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 23 قيراط، 1900 جنيه للإردب زنة 150 كيلو جرام درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليًا على أن تكون خالية من الاصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.