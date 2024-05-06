وزير الرياضة: 7 معسكرات للشباب تستعد للدخول للخدمة قريبا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة للتشغيل الفعلي وإطلاق 7 معسكرات للشباب في عدد من محافظات الجمهورية، والذي يأتي ضمن المشروع القومي للمعسكرات، والذي قامت وزارة الشباب والرياضة بوضعه من أجل تطوير وتحديث وتوفير بنية تحتية مميزة للشباب المصري في كل محافظات الجمهورية، جاء ذلك في ختام جولة السيد وزير الشباب والرياضة والتي قام بها في محافظة جنوب سيناء.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أنها تسعى دائما ليس فقط في النهوض بالبنية التحتية وتطويرها، ولكن أيضا بناء الإنسان المصري واستغلال طاقاته، وخاصةً الشباب المصري الذي أثبت أنه قادر على فعل المستحيل من أجل بلده.

وأوضح "صبحي" أن المشروع القومي للمعسكرات يمثل أحد أهم الأولويات التى تعمل عليها الوزارة حالياً خاصة فى ضوء حرص الوزارة على التوسع فى إتاحة المنشآت الشبابية والرياضية التى تتيح الخدمات للنشء والشباب من جميع المحافظات.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تطوير كافة المعسكرات الشبابية، وتجهيزها على أعلى مستوي لتكون قبلة للرحلات والمعسكرات خلال الفترة المقبلة، والذي يأتي ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للمساهمة في تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري في جميع المحافظات، وتوفير حياة كريمة تليق به.

وتنتشر تلك المعسكرات في محافظات الجمهورية ومنها:

معسكر رأس سدر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه تم الإنتهاء من مشروع معسكر رأس سدر، بنسبة 95% من إجمالي المشروع، الذي تبلغ مساحته الإجمالية 2300 متر مربع، والذي يضم العديد من الخدمات ومنها: "ملعب قانوني، 2 ملعب نجيلة صناعي، ملعب متعدد، قاعات لورش العمل الفنية، مطعم، مبني إداري، بالإضافة إلى قاعات للمؤتمرات والندوات".

معسكر الشباب بطور سيناء

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نسبة إتمام الأعمال في معسكر الشباب بمدينة طور سيناء، وصل إلى 90%، ويتكون المعسكر من: "مبنى رئيسي، و2 ملعب خماسي، وملعب اكليريك متعدد الأغراض، و20 خيمة كشفية للكشافة، وصالة لياقة بدنية، ومطعم، ومبنى تغير ملابس، وقاعة متعددة الأغراض، وقاعات للورش تعليمية، ومخيمات إنشاء خفيف، ومنطقة المحكى، و الشواء، منطقة خضراء وساحات مفتوحة".

معسكر نويبع

كما أكد وزير الشباب والرياضة، على أن العمل يتم على قدم وساق من أجل الإنتهاء من معسكر نويبع، حيث تم وضع التصور الخاص بالمعسكر وتم البدء في تنفيذه، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء منه خلال الفترة المقبلة.

معسكر رشيد

وفي حديثه عن التطوير في معسكر رشيد، أوضح وزير الشباب والرياضة أن العمل مازال فيه مستمراً ولكنه في المراحل النهائية، حيث يستعد للافتتاح خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي بالتزامن مع أعمال تطوير مدينة رشيد كمشروع قومي عملاق، وإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بالإضافة إلي المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة، لخدمة أبناء المحافظة من النشء والشباب، والمرأة وذوي القدرات والهمم.

معسكر الغردقة

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه تم الإنتهاء من معسكر الغردقة، وتم تسليمه والبدء في التشغيل الفعلي، مضيفاً أنه تم الإنتهاء من إنشاء حمام سباحة وتم تسليمه وبدأ في تحقيق دخل من المدارس التدريبية بالمعسكر.

معسكر سفاجا

وفي حديث وزير الشباب والرياضة عن معسكر الكشافة بسفاجا، أشار إلى أن المعسكر مقام على مساحة 14 ألف متر مربع، وتضمنت عملية التطوير فيه العديد من الجوانب ومنها: "إنشاء فنادق وصالات أنشطة وملاعب لكرة القدم وصالات مغطاة ومناطق خضراء ومباني اجتماعية وإدارية وملاعب متعددة الأغراض ومطاعم ومشروعات تجارية ومباني الخدمات وأماكن للترفيه للنشء والشباب".

معسكر القرش

وأشار "صبحي" إلى أنه تم الإنتهاء من معسكر القرش بمحافظة الإسماعيلية، وجاري البدء في تشغيله خلال الفترة المقبلة، حيث يحتوي المعسكر على "ملعب كرة قدم قانوني، ملعب كرة قدم خماسي، 2 حمام سباحة، ملعبين لبادل التنس، قاعة مؤتمرات وعدد من القاعات لورش العمل، فندق للإقامة، بالإضافة إلى مطعم خاص به".

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه مؤكداً أن هذه المشروعات تعمل على تحقيق مكاسب كثيرة حيث ستقام عليها العديد من المشروعات الشبابية والرياضية والتي يتمتع بها الشباب المصري وخاصة المعسكرات، وكذلك إعادة استغلال الأصول المملوكة لوزارة الشباب والرياضة وتطويرها بشكل يتلائم مع متطلبات الشباب المصري وطموحاتهم، والعنصر الثالث وهو العائد المادي والذي ستتمكن المعسكرات من تحقيقه من خلال الاشتراكات أو المستثمرين، وهو ما يعود بالنفع على المعسكرات في زيادة مواردها الداخلية، وأيضا رفع العبء عن كاهل وزارة الشباب والرياضة واستغلالها لمواردها الخاصة في تطوير باقي المنشآت في مختلف محافظات الجمهورية.

وكذلك توفير فرص عمل للعديد من المواطنين في الكثير من المجالات سواء الإداري أو التدريبي أو التعليمي أو من خلال المعسكرات، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري للنهوض بهم.

