لتفكيك حماس.. وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع نظيره الأمريكي أسباب اجتياح رفح

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، مسألة اجتياح مدينة رفح مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قائلًا إن التحرك العسكري في رفح ضروري بسبب رفض حركة حماس مقترحات قدمها الوسطاء بشأن هدنة وقف إطلاق النار.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بإخلاء المدينة بشكل فوري والتوجه نحو وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه سيقوم بعملية محدودة بذريعة تفكيك أذرع حركة حماس المتواجدة داخل رفح.

وزعم جيش الاحتلال أمس أن الصواريخ التي استهدفت معبر كرم أبو سالم تم إطلاقها من مدينة رفح، قائلًا إنه تم رصد نحو 10 صواريخ أطلقتها القسام من هناك.