تطور خطير.. بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية ردا على التهديدات الغربية

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء مناورات نووية «في المستقبل القريب» تشارك فيها على وجه الخصوص قوات منتشرة قرب أوكرانيا، وذلك رداً على «تهديدات» قادة غربيين لموسكو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الاثنين.

وأكدت الوزارة في بيان على تلجرام أنه «خلال المناورات، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للاستعداد ولاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية»، مشيرة إلى أن التمرين يهدف إلى «الإبقاء على جاهزية» الجيش في أعقاب «تصريحات مستفزة وتهديدات بعض المسؤولين الغربيين حيال روسيا»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتشارك في التدريب تشكيلات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات البحرية.