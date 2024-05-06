رئيسة المفوضية الأوروبية: سنطالب بمنافسة "عادلة" مع الصين

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الإثنين، أنها ستضغط من أجل منافسة "عادلة" مع الصين؛ وذلك خلال اجتماعها المرتقب في باريس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وأوضحت فون دير لاين - في تصريح أذاعته قناة الحرة الأمريكية - أن الصين تصنع حاليا أكثر مما تبيع؛ مما يؤدي إلى زيادة المعروض وتجارة غير عادلة.



وشدد على أن أوروبا لا يمكنها القبول بهذه الممارسات التي قد تؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا، وذلك وفق تعبيرها.



وكان الاتحاد الأوروبي قد كثف - خلال الأشهر الأخيرة - التحقيقات في دعم الدولة الصينية لكثير من القطاعات الصناعية خاصة السيارات الكهربائية.