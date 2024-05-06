عمدة نيويورك: السلطات الأمنية معنية بحماية الديمقراطية والحق في التظاهر

أكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز أن السلطات الأمنية في المدنية مسؤولة عن حماية الديمقراطية والحق في التظاهر.



وقال آدامز - في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية، "نحن مسئولون عن حماية الديمقراطية والحق في التظاهر، وعلينا التزام مفاده: إنه حين تصل تلك التظاهرات إلى حد استخدام العنف، فعلينا - كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن - ضمان استخدام الحد الأدنى من العنف لإنهاء هذه التهديدات وفقا لأجهزة الاستخبارات وكذلك وفقا للمسؤولين داخل الكليات والجامعات ".



وتشهد عدة جامعات أمريكية احتجاجات؛ يطالب - من خلالها - الطلاب بمقاطعة الشركات والأفراد الذين لهم علاقات مع إسرائيل، على خلفية حربها على قطاع غزة.