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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

عمدة نيويورك: السلطات الأمنية معنية بحماية الديمقراطية والحق في التظاهر

المظاهرات في مدينة
المظاهرات في مدينة نيويورك الأمريكية
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 أكد عمدة مدينة نيويورك الأمريكية إريك آدامز أن السلطات الأمنية في المدنية مسؤولة عن حماية الديمقراطية والحق في التظاهر.


وقال آدامز - في تصريح نقلته قناة الحرة الأمريكية، "نحن مسئولون عن حماية الديمقراطية والحق في التظاهر، وعلينا التزام مفاده: إنه حين تصل تلك التظاهرات إلى حد استخدام العنف، فعلينا - كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن - ضمان استخدام الحد الأدنى من العنف لإنهاء هذه التهديدات وفقا لأجهزة الاستخبارات وكذلك وفقا للمسؤولين داخل الكليات والجامعات ".


وتشهد عدة جامعات أمريكية احتجاجات؛ يطالب - من خلالها - الطلاب بمقاطعة الشركات والأفراد الذين لهم علاقات مع إسرائيل، على خلفية حربها على قطاع غزة.

مدينة نيويورك الأمريكية السلطات الأمنية التظاهر